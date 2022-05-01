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Путінському шахісту красиво заткнули рота через "спецоперацію"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Карякін Новина оновлена 01 травня 2022, 15:37
Сергій Карякін

Росіянин за допомогою пранкера намагався "винюхати" інформацію.

Російський шахіст Сергій Карякін дискваліфікований через те, що активно підтримує війну в Україні, а не через русофобію.

Про це у коментарі Матч ТВ розповів генеральний директор Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Еміль Сутовський.

Сутовський вважає, що Карякін своїми заявами про війну завдає непоправної шкоди шахам.

"Те, що я вважаю, що Карякін заслуговує на дискваліфікацію, ніяк не є русофобією. Не можна одночасно кричати на кожному кутку "спорт має бути поза політикою" і так само часто говорити про підтримку "спецоперації", як робить це Карякін. Це завдає серйозної шкоди шаховому світу", — заявив Сутовський.

До рішення про дискваліфікацію Карякін попросив друга-пранкера, щоб той зателефонував до Сутовського від імені міністра спорту України. Сергій пізніше заявив, що гендиректор ФІДЕ нібито розповів, що добиватиметься бана Карякіна за будь-яку ціну.

"Мій близький друг пранкер зателефонував йому від імені міністра спорту України. Сутовський розповів йому, що добиватиметься мого усунення, якщо мене не усунуть, то він сам піде. Це типова манера чиновників — почати з малого. Мені, звичайно, це неприємно, все-таки я чинний спортсмен", — цитує Карякіна Матч ТВ.

"Той факт, що Карякін затіяв цей пранк з тим, щоб добути якісь докази злого наміру і подальшого зображення себе жертвою свавілля, очевидний. Сам метод дуже низькопробний, а крім того, мої відповіді змонтовані відповідним чином, і Карякін їх відкрито перебріхує в інтерв’ю", — відреагував на пранк Сутовський.

Нагадаємо, в росії не злюбили Карякіна, коли через нього у рф відключили популярний шаховий сервіс.

Раніше повідомлялося, що кіберспортсмен із рф намалював літеру Z у матчі проти українців.

Теги:
#Україна #Росія #Шахи #Війна з Росією
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