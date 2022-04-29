Російський кібеспортсмен з промовистим прізвищем намалював букву Z у грі проти українців

Українці та росіяни все ще змагаються один з одним у кіберспорті

У п’ятницю, 29 квітня, на 65-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну під час одного з матчів по Dota 2 російський кіберспортсмен Іван Москаленко з команди Virtus.pro намалював символ війни проти України на мінікарті.

Про це повідомляє sports.ru.

Під час паузи у матчі Mind Games — Outsiders (Virtus.pro) у східноєвропейській кваліфікації на головний турнір Москаленко намалював літеру Z на мінікарті. Його тіммейти швидко зафарбували символ, намальований Іваном, проте коментатор поєдинку Дмитро "Droog" Чумаченко звернув на це увагу. У мережі закликали усунути росіянина від змагань, а сам Іван уже вибачився за скоєне.

"Під час тривалої паузи ми з хлопцями спілкувалися і малювали на мінікарті. Коли ми зрозуміли, що вийшло у мене, ми відразу ж почали це замазувати. Мені не хотілося когось образити і якось зачепити. Це вийшло абсолютно неусвідомлено. Усім мир", — заявив Москаленко.

До речі, у команді Mind Games виступають 2 українці: Данило "Bignum" Шеховцов та Семен "CemaTheSlayer" Кривуля.

Організатори не залишили цей інцидент непоміченим.

"BTS розпочала розслідування інциденту в рамках DPC у Східній Європі, який стався під час першої карти матчу між Outsiders та Mind Games. Ми обговорюємо з Valve подальші заходи", — цитує організаторів турніру dota2.net.

У мережі висміяли вчинок російського кіберспортсмена, зазначивши, що у нього "досить промовисте прізвище".

У мережі прокоментували вчинок Івана Москаленка, який намалював букву Z

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Раніше повідомлялося, що російського олімпійського чемпіона усунули від міжнародних турнірів через відвідування Z-мітингу. До слова, від спортсмена також відвернувся головний спонсор.