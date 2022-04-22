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Путінського спортсмена прибрали зі змагань через відвідування Z-мітингу: у Кремлі незадоволені

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Євген Рилов Новина оновлена 22 квітня 2022, 22:13
Євген Рилов

Плавець відвідав "путінський шабаш"

Міжнародна федерація плавання (FINA) усунула на 9 місяців дворазового олімпійського чемпіона, російського плавця Євгена Рилова за відвідання мітингу володимира путіна.

Про це повідомляє офіційний сайт FINA.

Усунення Рилова набуло чинності 20 квітня 2022 року. Також у FINA оголосили про те, що російські та білоруські спортсмени та офіційні особи не запрошуватимуться на будь-які заходи FINA до кінця 2022 року.

Прессекретар президента росії Дмитро Пєсков вважає рішення щодо Рилова несправедливим. Він зазначив, що міжнародний спорт лише втратить від виключення російських топ-спортсменів.

"Ми знаємо, ми бачимо, що, на жаль, йде продовження ось цієї згубної лінії з політизації спорту. Наші тенісисти й тепер міжнародна федерація плавання. Це шкодить міжнародним федераціям, шкодить міжнародним змаганням, коли найсильніші не отримують можливості брати в них участь", — цитує Пєскова РІА Новини.

Нагадаємо, Рилов та ще кілька топспортсменів відвідали путінський шабаш. При цьому плавець начепив на себе букву Z, яка є символом нападу росії на Україну. До слова, відразу після цього від Рилова відвернувся головний спонсор.

Теги:
#Україна #Росія #Плавання #Війна з Росією
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