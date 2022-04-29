Війна - день 65: росіяни криють ракетами Київ та Харків, а США ухвалили ленд-ліз

Оперативно про головне за 29 квітня

В Україні розпочався 65-ий день протистояння російським окупантам. Наприкінці минулої доби ворожа армія завдала ракетного удару по Київській області — снаряд влучив у житловий будинок Шевченківського району Києва, а ще один потрапив у Фастівську громаду. Без постраждалих не обійшлося. Однак, зовсім скоро в української армії стане ще більше зброї, щоб не тільки відповісти противнику, але й змінити хід війни. Річ у тому, що США проголосували за ленд-ліз для України — це документ значно спростить процедуру постачання зброї для українських захисників. Крім того, американський президент Джо Байден заявив про новий пакет допомоги Україні на фантастичну суму й пообіцяв погані новини росіянам.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 29 квітня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, що про ситуацію в країні за 26 квітня можна прочитати у новині: "Війна – день 62: росіяни тиснуть на Донбасі, а Україна запасається найновішим озброєнням".

Інформація за 27 квітня доступна у трансляції: "Війна – день 63: ЗСУ контратакують попри тиск окупантів, путін заговорив про переговори".

А події російсько-української війни за 28 квітня описані у матеріалі: "Війна — день 64: росіяни тиснуть на Донбасі, а Кремлю пророкують швидкий провал".