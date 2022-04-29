Ганьба для всієї нації: Нуланд жорстко висловилася про росію

За словами американського політика, США й надалі будуть підтримувати Україну

Російський президент володимир путін умисно говорить росіянам про те, що він нібито воює не з Україною, а з США та НАТО. Це робиться для того, аби виправдати всі витрачені на війну кошти, а також витрачені в ній життя солдатів та знищену техніку.

Про це заявила заступник держсекретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв'ю виданню "Медуза".

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

За словами американського політика, саме так працює перекручена психологія російського диктатора — за рахунок України путін прагне задовольнити свої імперіалістичні амбіції.

"Як ви знаєте, вже протягом багатьох місяців, відколи ми почали спостерігати підготовку до цієї війни, США разом із союзниками по НАТО пропонували росії вирішити конфлікт дипломатичним шляхом. Ми представили російській стороні дуже докладну пропозицію на 10 сторінках про задоволення того, що нам тоді здавалося трохи параноїдальним занепокоєнням путіна за свою безпеку. Наприклад, США ніколи не збиралися розміщувати в Україні ракети великої дальності, але ми готові були обговорювати і це, і багато іншого", — розповіла Нуланд.

Однак, за її словами, замість переговорів путін пішов шляхом війни. Російський президент має можливість повернутися до дипломатичного сценарію вирішення цього конфлікту, однак зараз він обирає щоденну гибель своїх солдатів та звірячі вбивства українців, як це було в Бучі та Маріуполі.

"Це ганьба для всієї великої російської нації та репутації росії, відповідальність за яку несе лише путін. Ми тут взагалі ні до чого. Але, зрозуміло, ми готові захищати безневинних жертв цієї війни. Ми готові допомогти українцям будувати свою незалежну державу — а путін навіть за 30 років після закінчення холодної війни стверджує, що Україна взагалі не має права на існування", — резюмувала Вікторія Нуланд.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США проголосували за ленд-ліз для України – цей документ значно спростить процедуру постачання зброї для українських захисників. Крім того, американський президент Джо Байден заявив про новий пакет допомоги Україні на фантастичну суму та пообіцяв погані новини росіянам.