США проголосували за ленд-ліз для України: що це означає

Процедура постачання зброї в Україну тепер значно пришвидшиться

У четвер, 28 квітня, Палата представників США розглянула та проголосувала за закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Цей документ суттєво спростить постачання зброї для нашої держави.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Підтвердження того, що закон про ленд-ліз підтримали, також з'явилося у офіційному Twitter-акаунті House Press Gallery.

Що змінює ленд-ліз для України?

Як пояснив голова Офісу президента, у тексті документу мова йде про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі Україні, або ж надання в оренду оборонних засобів для захисту населення від російських окупантів та інших цілей.

Крім того, завдяки ленд-лізу Білий Дім упродовж 60 днів встановить прискорені процедури для постачання продукції в Україну — мова про озброєння, транспорт, продовольство та іншу допомогу від США.

"Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над росією. Це важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об‘єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом", — додав Андрій Єрмак.

Варто зазначити, що президент США Джо Байден виступив зі зверненням до України, під час якого пообіцяв фантастичну за масштабами допомогу нашій країні та дуже погані новини для Росії. Ключові тези його виступу — читайте у матеріалі "Телеграфу".