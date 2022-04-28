Фантастична допомога Україні та погані новини для Росії: головне з виступу Байдена

Джо Байден заявив, що США не припинять підтримувати Україну попри всі погрози й шантаж з боку рф

У четвер, 28 квітня, президент США Джо Байден виступив із промовою на підтримку України, яка продовжує протистояти російським окупантам.

"Телеграф" зібрав головні заяви зі звернення американського президента до України.

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Про допомогу Україні

У США заявили, що Україна отримає додаткову військову допомогу для протистояння російським окупантам. Також американська сторона планує виділити кошти на гуманітарну та економічну допомогу Україні.

"Сьогодні я надсилаю додаткову заявку до Конгресу, яка забезпечить додаткову військову допомогу Україні, ми також продовжимо гуманітарну, економічну допомогу… Я сподіваюся, що Конгрес швидко ухвалить рішення щодо цієї заявки", — заявив Джо Байден.

Додамо, що військова допомога передбачає постачання артилерії, ППО, протитанкових комплексів, важкого озброєння.

Варто зазначити, що за даними CNN, Джо Байден запросив у Конгресу 33 млрд доларів. В цю суму входить 20,4 млрд доларів воєнної допомоги, частину з якої може бути використана для поповнення Україною запасів боєприпасів та військової техніки з інших країн. А також 8,5 млрд доларів для підтримки повноцінного функціонування економіки України. До пакета також буде включено додаткову гуманітарну допомогу та фінансування продовольчої безпеки на суму $3 млрд. Сума допомоги для України не лише виглядає фантастичною — її можна назвати історичним рішенням, адже ще жодна країна світу не отримувала від США підтримки на таку суму.

Про конфлікт росії з НАТО

У Сполучених Штатах відреагували на заяви російської влади, що рф воює не тільки проти України, але й проти Північноатлантичного Альянсу.

"Ми не нападаємо на росію, ми лише допомагаємо Україні захищатись від агресії. росія зазнала невдачі, тому зараз вона каже, що має конфлікт із НАТО. Це свідчення їхнього розпачу через поразку", — підкреслив Байден.

Про зброю для України

Байден переконаний, що путін міг би покласти край війні будь-якої миті, однак росія продовжує вчиняти криваві злочини на українських землях. Саме тому, поки продовжуватиметься війна, США має намір продовжувати військову допомогу.

"Ми відправили тисячі протиракетних засобів, радіолокаційні системи, понад 50 млн. боєприпасів. Лише США надали 10 протитанкових систем. Ми також надаємо важливі розвіддані", — зазначив Байден й додав, що вся ця допомога буде збільшуватися.

Про удар по російських олігархах

За словами Байдена, у Конгрес де направлено пакет протидії російським олігархам. Документом передбачається, що конфісковане майно направлятимуть на допомогу Україні.

"До Конгресу буде направлено ще один пакет, щоб стримати російських олігархів, щоб позбавити їх розкішних будинків, яхт, всього, що належить путінській клептократії. Буде створено нові механізми та процедури, ми зробимо все, щоб кошти від продажу їх активів спрямовувалися на ліквідацію наслідків агресії", — зазначив президент США.

Про газовий шантаж з боку РФ

Джо Байден зазначив, що погрози з боку російської влади та газовий шантаж, який вони застосовують щодо країн Заходу, ні до чого не призведуть.

"Ми не дамо росії шантажувати нас, ми не дамо можливості шантажувати наших союзників нафтою та газом. Агресія не може перемогти, погрози ні до чого не призведуть. Європа і весь світ повинні переходити до чистих джерел енергії, США роблять це зараз", — заявив він.

Про ядерну зброю

Президент США назвав заяви російської сторони про використання ядерної зброї "безвідповідальними".

"Потрібно утриматися від заяв щодо можливості застосування ядерної зброї, такі заяви є безвідповідальними", — наголосив Джо Байден.

Раніше "Телеграф" повідомляв, 21 квітня Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 800 мільйонів доларів. До нього входить важка артилерія, 144 тисячі снарядів та безпілотники. Приблизно стільки ж США виділили для України в попередньому пакеті. З початку війни США виділили Україні 3,4 мільярда доларів.