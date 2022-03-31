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путін знову пішов на газовий шантаж Заходу - в Україні назвали його провальним

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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путін знову намагається змусити Захід платити за газ в рублях Новина оновлена 31 березня 2022, 17:16
путін знову намагається змусити Захід платити за газ в рублях

Німеччина і Франція майже одразу відфутболили путіна з його пропозиціями.

Російський президент володимир путін після невдачі з оплатою за постачання газу в рублях вдався до нового шантажу західних країн. Тепер диктатор вимагає відкривати рублеві рахунки у російських банках, але в Україні цю схему вже назвали провальною і пояснили чому.

Заяву путіна процитував Telegram-канал "Пул №3".

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"Сьогодні я підписав указ, який встановлює правила торгівлі російським природним газом із так званими недружніми державами. Ми пропонуємо контрагентам з таких країн зрозумілу та прозору схему. Щоб придбати російський природний газ, вони мають відкрити рублеві рахунки у російських банках. Саме з цих рахунків вестиметься оплата газу, поставленого із завтрашнього дня", — заявив російський президент у четвер, 31 березня.

При цьому путін пригрозив "наслідками" у разі невиконання його умов з боку покупців, заявивши, що росія не має наміру "займатися благодійністю" і зупинятиме контракти з країнами Заходу.

Варто зазначити, що майже одразу після заяви російського президента дві країни — Франція та Німеччина — відмовилися приймати умови росії. У французькому Мінфіні заявили, що жодних рахунків вони не відкриватимуть і в рублях за постачання газу платити не збираються.

Тим часом український нардеп Ярослав Железняк зазначив, що вищевказаний указ путіна — це один в один з шантажем про оплату газу в рублях і він приречений на провал.

"Дивіться, в указі путіна про газ (який усі обговорюють, що платити мають у рублях) є важливий пункт: Держкомісія може видавати спеціальний дозвіл на те, щоби за газ можна було платити в іноземній валюті. Це означає, що історія буде такою ж, як із забороною на виплати боргів РФ в іноземній валюті: у результаті, коли отримають відмову від ЄС та G7, тихо дозволять платити, як завгодно. Аби платили", — написав Железняк.

А нардеп в "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко вважає, що росія сама собі влаштувала ембарго, адже на умови путіна ніхто не погодиться і платити за газ в рублях не буде.

Нагадаємо, щоб мінімізувати збитки від західних санкцій та підтримати курс рубля путін зажадав від Європи перевести всі розрахунки за газ у рублі. 23 березня він особисто доручив російському уряду та Центробанку розробити відповідний механізм. Вже 29 березня офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер заявив, що Євросоюз відмовився сплачувати російський газ у рублях. При цьому в ЄС розробляють плани щодо зниження енергетичної залежності від Росії. Після ЄС від оплати російський газ рублями відмовилися країни G7 і Японія.

Теги:
#Газ #Росія #Захід #Ультиматум #Постачання #Володимир Путін
путін знову намагається змусити Захід платити за газ в рублях
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путін знову пішов на газовий шантаж Заходу - в Україні назвали його провальним
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путін знову намагається змусити Захід платити за газ в рублях
путін знову пішов на газовий шантаж Заходу - в Україні назвали його провальним
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