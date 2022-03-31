Шольц остаточно "послав" путіна з його газовим шантажем

Шольц не збирається порушувати умови раніше погоджених контрактів

Німеччина не йтиме на поводу у кривавого диктатора володимира путіна і не платитиме за постачання газу в рублях з 1 квітня. За словами офіційного представника уряду ФРН Штеффена Геберштрайта, Берлін продовжуватиме дотримуватися умов договору, підписаного спочатку. Це означає, що замість рублів росія отримає оплату газу в євро, як і раніше.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на публікацію DW.

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Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів напередодні телефонну розмову з путіним. Один із головних її підсумків — небажання Берліна грати за правилами кремля. Геберштрайт, цитуючи для ЗМІ канцлера, заявив, що договір країн G7 залишається чинним.

Таким чином, постачання газу з росії, що здійснюється до деяких із європейських країн, будуть оплачуватись у євро попри істерику путіна, який намагається змусити весь цивілізований світ перейти на оплату "дерев’яними". Так у кремлі реагують на заморожування валютних резервів Банку Росії країнами Євросоюзу. Цікаво, що путін вважає таке порушенням міжнародного права. А ось у вторгненні своєї армії в Україну, що й спричинило подібні санкції — проблем він не бачить.

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Нагадаємо, що Німеччина в цілому розглядає можливість відмовитися від використання російських енергоносіїв. При цьому частина з них, наприклад, газ, може стати Берліну не потрібною вже до кінця 2022 року.

Замість Росії постачальником палива для німців готові стати Сполучені Штати Америки. Переговори щодо таких змін уже тривають.