Відрізати росію від товарів з Європи можна і без схвалення ЄС: посол розповів про плани України

Кордон між Польщею та Білоруссю може бути перекритий, тому що товари з Європи не зможуть потрапити до росії

Україна та Польща працюють на спільній угоді про повне перекриття кордону Білорусі через її підтримку дій російських окупантів.

Про це повідомив посол України у Варшаві Андрій Дещиця, пише Укрінформ.

За його словами, робота ведеться з урядом і міністерством інфраструктури Польщі про те, щоб все ж таки закрити кордон з Білоруссю навіть якщо відповідне рішення не буде схвалено Євросоюзом.

Також Дещиця зазначив, що над аналогічними угодами також працюють дипломати у Литві, Латвії та Естонії.

Він переконаний, що якщо подібні рішення будуть ухвалені, то для того, щоб заблокувати постачання до росії не доведеться чекати на схвалення ЄС.

Як повідомлялося раніше, на кордоні Польщі та Білорусі мало не з самого початку війни чергують активісти, які блокують рух вантажівок із підсанкціонними товарами, що йдуть на територію союзної росії держави. При цьому в акції беруть участь не лише українські мігранти, які були змушені покинути будинки через вторгнення, а й небайдужі поляки.

Уряд Польщі при цьому вже заявляв, що розглядає можливість повної торгової блокади росії як сухопутними маршрутами, так і морськими.