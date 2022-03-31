Отрезать россию от товаров из Европы можно и без одобрения ЕС: посол рассказал о планах Украины

Граница между Польшей и Беларусью может быть перекрыта, там что товары из Европы не смогут попасть в россию

Украина и Польша работают на совместным соглашением о полном перекрытии границы Беларуси из-за ее поддержки действий российских оккупантов.

Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица, пишет Укринформ.

По его словам, работа ведется с правительством и министерством инфраструктуры Польши о том, чтобы все же закрыть границу с Беларусью даже если соответствующее решение не будет одобрено Евросоюзом.

Также Дещица отметил, что над аналогичными соглашениями также работают дипломаты в Литве, Латвии и Эстонии.

Он убежден, что если подобные решения будут приняты, то для того, чтобы заблокировать поставки в россию не придется ждать одобрения ЕС.

Как сообщалось ранее, на границе Польши и Беларуси чуть ли не с самого начала войны дежурят активисты, которые блокируют движение грузовиков с подсанкционными товарами, идущих на территорию союзного россии государства. При том в акции участвуют не только украинские мигранты, которые были вынуждены покинуть дома из-за вторжения, но и неравнодушные поляки.

Правительство Польши при этом уже заявляло, что рассматривает возможность полной торговой блокады россии как по сухопутным маршрутам, так и по морским.