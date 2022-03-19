Укр

В Польше поддержали блокаду фур из россии и призвали ЕС усилить санкции

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Иллюстративное фото Новость обновлена 19 марта 2022, 15:18
Иллюстративное фото

Против россии могут ввести новый пакет жестких ограничений

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил перед Европейским Союзом с предложением рассмотреть вопрос об усилении санкций против российской федерации. Речь идет о новых жестких ограничениях, которые будут включать в себя полное прекращение торговли со страной-агрессором как на суше, так и на море.

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Указанную информацию в субботу, 19 марта, обнародовало польское издание WNP.

По словам чиновника, такие действия могут заставить россию все же задуматься о прекращении военной агрессии на украинских территориях.

"Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на следующем заседании Европейского совета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает в этот пакет ограничений как можно быстрее добавить торговую блокаду. Это морские порты – запрет входа русских кораблей под русским флагом с русскими продуктами в порты, также запрет торговли сухопутными методами", – сообщил польский премьер.

Кроме этого, чиновник добавил, что полностью поддерживает блокаду активистами грузовиков на польско-белорусской границе, следующих с товарами в населенные пункты россии и белорусии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне, 18 марта, Польша заявила о том, что на внеочередном заседании Европейского совета и на саммите НАТО планирует предложить идею о введении миротворческой миссии на украинских территориях.

Теги:
#Украина #Польша #Торговля #Россия #Беларусь #Война #Блокада
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