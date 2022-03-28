Шольц назвав терміни припинення імпорту енергоносіїв із росії
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Канцлер розкритикував прихильників негайної відмови від російського газу
Енергоносії з росії, такі як газ, вугілля і нафта, стали після вторгнення в Україну елементами впливу на захід — щоб зміцнити рубль, що падає, в рф хотіли перевести розрахунки у свою валюту. Але в Німеччині вже готуються до незалежності в цьому питанні — канцлер Олаф Шольц повідомив, що вже цього року країна може припинити імпортувати російське вугілля, потім швидкий процес може бути і з нафтою.
Про це повідомляють німецькі ЗМІ із посиланням на слова політика.
Він також відкинув ідею негайного припинення імпорту нафти та газу, оскільки це означає припинення роботи цілих галузей промисловості. Шольц нагадав, що, попри математичні моделі доступної кількості газу, його ще потрібно доставити в країну, а європейські трубопроводи розраховані на доставку зі сходу.
Як раніше писав "Телеграф", розраховуватись за газ рублями не захотіли ані в Німеччині, ані у Франції. путіну і його команді нагадали, що в контрактах про розрахунок "дерев’яними" нічого не сказано, а прописана лише стабільна світова валюта.
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