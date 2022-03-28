Шольц назвал сроки прекращения импорта энергоносителей из россии

Канцлер раскритиковал приверженцев немедленного отказа от российского газа

Энергоносители из россии, такие как газ, уголь и нефть, стали после вторжения в Украину элементами воздействия на запад — чтобы укрепить падающий рубль, в россии хотели перевести расчеты в свою валюту. Но в Германии уже готовятся к независимости в этом вопросе — канцлер Олаф Шольц сообщил, что уже в этом году страна может перестать импортировать российский уголь, затем быстрый процесс может быть и с нефтью.

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на слова политика.

Он также отверг идею немедленного прекращения импорта нефти и газа, поскольку это значить прекращение работы целых отраслей промышленности. Шольц напомнил, что несмотря на математические модели доступного количества газа, его еще нужно доставить в страну, а европейские трубопроводы рассчитаны на доставку с востока.

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Как ранее писал "Телеграф", рассчитываться за газ рублями не захотели ни в Германии, ни во Франции. путину и его команде напомнили, что в контрактах про расчет "деревянными" ничего не сказано, а прописана лишь стабильная мировая валюта.