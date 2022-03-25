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Макрон слідом за Шольцем "послав" путіна з його газовою хитрістю

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Франція не має наміру платити путіну за газ рублями Новина оновлена 25 березня 2022, 22:01
Франція не має наміру платити путіну за газ рублями

росія шантажує Європу газом, але там відмовляються виконувати її вимоги

Президент Франції Еммануель Макрон відкинув вимогу російського кривавого диктатора володимира путіна щодо розрахунків за газ у рублях.

Про це пише Reuters.

Макрон заявив, що не бачить жодних причин погоджуватися на вимогу Росії про перехід на рублі в платежах за газ.

Варто зазначити, що раніше від подібної "пропозиції" відмовився і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зазначив, що в існуючих контрактах йдеться про розрахунки у доларах та євро.

Нагадаємо, що після оголошення путіним війни Україні, країни Заходу запровадили безпрецедентні санкції проти росії. Зокрема ЄС та США заборонили постачати готівкою євро та долари.

9 березня Центробанк Росії ухвалив рішення заборонити продаж іноземної валюти населенню. Їх усе ще можна зняти з персональних валютних рахунків, проте не більше 10 тисяч доларів в одні руки, решта видаватиметься рублями.

Очевидно, що переведення розрахунків за газ є спробою шляху уникнути західних санкцій, проте опитані "Телеграфом" експерти вважають, що насамперед таке рішення вдарить по самій росії.

Теги:
#Газ #Франція #Росія #Еммануель Макрон
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