Макрон слідом за Шольцем "послав" путіна з його газовою хитрістю

росія шантажує Європу газом, але там відмовляються виконувати її вимоги

Президент Франції Еммануель Макрон відкинув вимогу російського кривавого диктатора володимира путіна щодо розрахунків за газ у рублях.

Про це пише Reuters.

Макрон заявив, що не бачить жодних причин погоджуватися на вимогу Росії про перехід на рублі в платежах за газ.

Варто зазначити, що раніше від подібної "пропозиції" відмовився і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зазначив, що в існуючих контрактах йдеться про розрахунки у доларах та євро.

Нагадаємо, що після оголошення путіним війни Україні, країни Заходу запровадили безпрецедентні санкції проти росії. Зокрема ЄС та США заборонили постачати готівкою євро та долари.

9 березня Центробанк Росії ухвалив рішення заборонити продаж іноземної валюти населенню. Їх усе ще можна зняти з персональних валютних рахунків, проте не більше 10 тисяч доларів в одні руки, решта видаватиметься рублями.

Очевидно, що переведення розрахунків за газ є спробою шляху уникнути західних санкцій, проте опитані "Телеграфом" експерти вважають, що насамперед таке рішення вдарить по самій росії.