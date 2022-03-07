росії перекрили ввезення доларів та євро: рішення США та ЄС

Ситуація з валютою в рф погіршується.

У понеділок, 7 березня, на 12-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Сполучені Штати Америки та Європейський Союз припинили постачати в росію долари та євро готівкою.

Про це повідомляє telegram-канал "Политика Страны".

Повідомляється, що заборона на ввезення долара та євро матиме винятки, зокрема мандрівники зможуть брати із собою валюту в рф для особистого користування. Крім того, ця заборона не відноситься до найближчих родичів супроводжуючих таких фізичних осіб.

Нагадаємо, 7 березня курс рубля оновив історичний мінімум, і падіння російської грошової одиниці продовжується. Все це відбувається через санкції Заходу у відповідь на агресію рф в Україні. Жителі росії починають прозрівати й навіть виходять на численні мітинги, проте путінські силовики поки що легко справляються з народним протестом.

Раніше повідомлялося, що за даними Генерального штабу ЗСУ України, загарбники планують активізувати авіацію найближчим часом. Крім того, в Ірландії місцевий житель вирішив проломити ворота російського посольства у Дубліні на знак протесту проти агресії рф.