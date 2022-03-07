Окупанти планують активізувати авіацію: свіже зведення ЗСУ щодо ситуації в Україні

На деяких напрямках ворог втратив можливість проводити наступальні операції.

Російські окупанти на 12-й день війни в Україні втратили тисячі одиниць військової техніки та понад 11 000 військових, однак навіть попри тотальні втрати готуються до активізації авіації.

Про такий стан справ в Україні станом на 18:00 понеділка, 7 березня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що окупанти мають намір залучити авіацію, яка завдаватиме ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. Для цього, за даними Генштабу, стягуються сили до Республіки Білорусь.

"У населеному пункті Мила Київської області підрозділ з кадирівських найманців здійснює обстріли мирного населення", — зазначили у ЗСУ.

Щодо інших напрямків, то ситуація має такий вигляд:

У межах Південної, Східної та Північної операційних зон та у східній частині Донецького операційного району продовжується оборонна операція та триває охорона важливих районів та шляхів пересування, оборона міста Києва.

На решті територій, наближених до зони бойових дій, проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони, зокрема вздовж державного кордону України.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника, протиповітряне прикриття важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

У Конотопі та Охтирці ворог втратив до 50 відсотків особового складу і зараз майже не має можливісті наступальних операцій.

У Генштабі зазначили, що підступність окупантів у тому, що вони займаються терором мирного населення, обстрілюючи населені пункти та гуманітарні конвої. Однак, морально-психологічний стан противника вкрай низький і погіршується з кожним днем. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію росії.

Про все, що відбувається в Україні на 12-й день вторгнення окупантів читайте у матеріалі "Телеграфу": "Війна — день 12: нові переговори, важкі бої та поява міст-героїв".