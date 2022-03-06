У Росії почалася прихована мобілізація через катастрофічні втрати в Україні

росія перейшла на терористичну тактику.

На 11-й день війни російські окупаційні війська, не досягнувши успішного просування підрозділів, порушуючи Міжнародне гуманітарне право, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати і вбивати мирне населення.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ у Facebook.

У Генштабі повідомили, що в населеному пункті Липці (Харківська область) окупанти забирали телефони у місцевих жителів та змушували їх одягати білі та червоні пов’язки на руку, а на будинках вивішувати білі ганчірки.

Близько 14 години противником був завданий масований ракетний удар по аеропорту "Вінниця", протягом дня не припиняються обстріли Маріуполя, Ірпеня та інших українських міст і сіл.

У зв’язку зі значними втратами, які зазнали окупанти з початку війни, з метою залучення добровольців, у Краснодарському краї розпочато приховану мобілізацію, збільшено поширення пропагандистських матеріалів щодо "звірств неофашистів та необхідність знищення фашизму" (дані уточнюються).

Підрозділи Збройних Сил України здійснили контратаку на Маріупольському напрямку та знищили 3 танки, 4 БМП, 2 броньовані машини "Тигр" та близько 30 російських окупантів, 2 загарбники потрапили в полон. Ворог має втрати та за іншими напрямками.

"Нагадуємо, довіряйте лише перевіреним джерелам. Не впадайте в паніку", — зазначили у Генштабі.

Додамо, що під Миколаєвом було ліквідовано чимало російських загарбників:

Раніше повідомлялося, що в Ірпені загинув український актор, який служив у лавах ЗСУ.