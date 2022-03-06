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В Ірпіні під обстрілами загинув український актор

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Павло Лі Новина оновлена 06 березня 2022, 18:45
Павло Лі

Актору Павлу Лі було лише 33 роки

На одинадцятий день російсько-української війни у неділю, 6 березня, загинув український актор кіно та дубляжу, співак та композитор Павло Лі. Йому було лише 33 роки.

Про це повідомив адвокат та журналіст Ярослав Куц.

"Пашка Лі… Навіть фото не встигли зробити… Спочивай з миром", — написав Куц.

Відомо, що Лі був у лавах ЗСУ і загинув під обстрілами в Ірпені, де сталися запеклі бої з російськими окупантами.

"За останні 48 годин є можливість сісти, і фото залишити про те, як нас бомбять, а ми посміхаємося, тому що впораємося і все буде УКРАЇНА, МИ ПРАЦЮЄМО! ", — писав актор за день до своєї загибелі в Інстаграмі.

Що відомо про Павла Лі

Майбутній актор народився у Євпаторії, Крим. Знімався у кіно ("Штольня", "Тіні незабутніх предків", "Правило бою", "Зустріч однокласників"), рекламі, займався дубляжем. Брав участь у проєкті "Фабрика зірок-3".

Раніше "Телеграф" писав, що 28 лютого уламком снаряда, випущеного збройними силами російської федерації, було вбито хлопчика 2008 року народження, проте відомо про це стало лише 2 березня.

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#Актори #Смерті
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