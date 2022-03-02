Від уламка помер на місці: як російські війська вбивають українських дітей

Батьки чекали темряви, щоб забрати тіло дитини, але й тоді були обстріляні окупантами

У Київській області між селами Бузово та Турівщина ще 28 лютого осколком снаряда, випущеного провідними війну проти України збройними силами російської федерації, було вбито хлопчика 2008 року народження, проте відомо про це стало лише 2 березня, оскільки окупанти порушили зв’язок та функціонування екстрених та соціальних. служб.

Про загибель дитини та відкриття кримінального провадження щодо загибелі від ворожого обстрілу дитини за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) повідомляє 2 березня прес-служба Офісу генпрокурора України.

"Сім’я Ростислава тікала від ворожих танків у Київській області, які обстрілювали будинки мирного населення. Снаряд окупантів розірвався за 100-200 метрів від людей, що повернулися з лісу, де вони ховалися від чергової колони. Осколки потрапили в руку і груди дитини, і вона померла на місці", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що батьки чекали темряви, щоб забрати тіло дитини, під час чого знову потрапили під вогонь окупантів.

"Мати везла мертвого сина через півкраїни до Кіровоградської області зі снарядом у тілі. На розтин викликали саперів. Ми фіксуємо кожен факт агресії росії. Весь світ має бачити, як наших дітей нашу країну розриває зброя загарбника та допоможе нам покарати агресора!", — заявила генпрокурор Ірина Венедиктова.

У свою чергу український омбудсмен Людмила Денісова 2 березня повідомила, що з початку вторгнення російської федерації в Україну загинула 21 дитина та постраждало 55 дітей.

Як повідомлялося, у Коростені Житомирської області 2 березня відбувся повітряний обстріл блокпоста. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені.