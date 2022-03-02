По блок-посту в Коростені російські війська завдали авіаудару: є загиблі та поранені

Коростенська міська рада повідомила про 4 загиблих

У Коростені Житомирської області 2 березня стався повітряний обстріл блок-поста. За попередньою інформацією є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Коростень Офіційний інформаційний.

Мер Коростеня Володимир Москаленко у коментарі Житомир.info розповів, що загинув військовий та цивільна жінка.

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"Була повітряна атака. У нас там великий блок-пост стоїть, пропуск на 5 направлень. Загинули двоє людей і 5 поранені. Там на обороні стоять військові, поліція та тероборона. Загинув один військовий і цивільна жінка, пасажирка автомобіля, що проїжджав", — зазначив Володимир Москаленко.

Пізніше Коростенська міська рада повідомила про 4 загиблих.

Як повідомляв "Телеграф" у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли дитячий садок. Під завалами у підвальному приміщенні опинилися близько 10 людей, 8 із яких це діти.