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У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли дитячий садок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Окупанти зруйнували садок із дітьми Новина оновлена 02 березня 2022, 15:33
Окупанти зруйнували садок із дітьми

Під завалами лишилося 10 людей, серед яких 8 дітей.

Російські окупанти вже сьомий день поспіль продовжують обстрілювати українські міста та мирних мешканців. Найбільше від обстрілів страждають міста на сході України – у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Однією з цілей загарбників став дитячий садок у Сєвєродонецьку в районі проспекту Центральний 61.

Про обстріл дошкільного закладу повідомляє телеграм-канал "Новини Одеса Україна війна".

Повідомляється, що у цей час під завалами у підвальному приміщенні перебуває близько 10 осіб, 8 із яких це діти. Рятувальники вживають усіх заходів щодо їх евакуації.

Раніше повідомлялося, що 2 березня російські війська завдали нового потужного авіаудару по центру Харкова. Від обстрілу сильно постраждала будівля, в якій знаходиться соціологічний факультет ХНУ ім. Каразіна. Також від крилатої ракети постраждала і будівля харківської міськради.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Сєвєродонецьк
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