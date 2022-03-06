У Росії люди виходять на мітинги проти війни, їх жорстоко б'ють: відео

У росії проходять мітинги проти "воєнної операції" в Україні.

У неділю, 6 березня, на 11-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Росії відбуваються акції протесту проти війни в сусідній країні. Путінські силовики жорстоко придушують мирні протести громадян.

Про це повідомляє telegram-канал видання Meduza.

За інформацією джерела, в Росії понад 2 тисячі людей, які вийшли на протест, було затримано поліцією. У Москві затримано близько 500 осіб, Новосибірську — 279, Санкт-Петербурзі — 267, Єкатеринбурзі — 206 осіб. У мережі розповсюджуються кадри зі звірствами путінських силовиків. Наприклад, у Єкатеринбурзі російська поліція валить людей на землю і б’є ногами.

Нагадаємо, 6 березня ракетного удару з боку росії зазнала Вінниця. Військові вважають, що удар був завданий із Придністров’я. У неділю окупанти вдарили по Харкову "градом", а під Миколаєвом українські захисники "віджали" військову техніку у загарбників. Крім того, повідомляється, що за Україну готові воювати 20 тисяч іноземних громадян. В уряді заявили, що Україна переходить на економіку воєнного часу.