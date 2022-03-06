Україна переходить на "економіку воєнного стану": Шмигаль дав пояснення

Наразі державі треба максимально сконцентрувати зусилля на противостоянні ворогу та відновленні

"Економіка воєнного стану" — саме в такий період наразі увійшла Україна через агресію російської федерації та криваві бої на території майже всієї країни. Наразі вирішується питання із виплатою фіндопомоги тим, хто втратив роботу, та регулюється краща комунікація влади і бізнесу.

Подробиці стали відомі із виступу прем'єра Дениса Шмигаля, передає урядовий портал.

Читайте також: Категорія Україна Арестович розповів, скільки триватимуть активні бойові дії в Україні Незабаром можна буде зрозуміти, який саме фінал буде у військового протистояння.

За словами політика, вітчизняні підприємці наразі мають мобілізувати всі ресурси, аби частково допомагати армії, а частково — продовжувати працювати на благо держави. Зокрема, бізнес може почати створювати нові робочі місця, які займатимуть люди, котрі вимушено виїхали із місць нинішніх бойових дій.

Тим, хто знаходиться у відносній безпеці, рекомендують не зупиняти виробництво — будь-яка продукція може знадобитися щохвилини.

"За дорученням Президента України наступного тижня запрацює оновлена програма єПідтримка. В рамках цієї програми кожен найманий працівник, кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тис гривень, — нагадав Шмигаль і одразу пояснив детальніше: — Програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію — тобто через застосунок Дія".

Всі пояснення щодо функціоналу незабаром обіцяють повідомити через Мінцифри.

Також Денис Шмигаль зазначив, що за десять днів війни держава:

провела переговори із міжнародними організаціями щодо фіндопомоги (найближчим часом очікується надходження 639 млн євро від Європейського інвестиційного банку);

випустила перші військові облігації;

створює фонди, де збираються гроші на відновлення України (поки основних напрямків чотири — відновлення і трансформації економіки, підтримки бізнесу, відновлення майна та інфраструктури, обслуговування і погашення держборгу);

розпочала передачу держзамовлень на зброю, продукти, ліки, паливо тощо.

Нагадаємо, раніше про плани по відновленню України згадував у своєму зверненні до громадян очільник української держави Володимир Зеленський.