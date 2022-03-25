Укр

Макрон вслед за Шольцем "послал" путина с его газовой хитростью

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
976
Франция не намерена платить путину за газ рублями Новость обновлена 25 марта 2022, 22:01
Франция не намерена платить путину за газ рублями

россия шантажирует Европу газом, но там отказываются выполнять ее требования

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг требование российского кровавого диктатора владимира путина относительно расчетов за газ в рублях.

Об этом пишет Reuters.

Макрон заявил, что не видит никаких причин соглашаться на требование россии о переходе на рубли в платежах за газ.

Стоит отметить, что ранее от подобного "предложения" отказался и канцлер Германии Олаф Шольц, который указал, что в существующих контрактах речь идет о расчетах в долларах и евро.

Напомним, что после объявления путиным войны Украине, страны Запада ввели беспрецедентные санкции против россии. В частности ЕС и США запретили поставлять наличные евро и доллары.

9 марта Центробанк россии принял решение запретить продажу иностранной валюты населению. Их все еще можно снять с персональных валютных счетов, однако не более 10 тысяч долларов в одни руки, все остальное будет выдаваться рублями.

Очевидно, что перевод расчетов за газ является попыткой путина избежать западных санкций, однако опрошенные "Телеграфом" эксперты считают, что в первую очередь такое решение ударит по самой россии.

Теги:
#Газ #Франция #Россия #Эммануэль Макрон
Джо Байден
Новости Европы
К Байдену прилетел тайный переговорщик Зеленского и путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Джо Байден
К Байдену прилетел тайный переговорщик Зеленского и путина
Дата публикации
Категория
Война с россией
В Польше озвучили план по спасению Украины
Дата публикации
Категория
Российская армия уже совершала провокации в отношении стран НАТО
В США не исключают, что россия может напасть на НАТО: уже готовят план
Дата публикации
Категория
В россии ошеломили заявлением насчет войны с Украиной: "Основные задачи выполнены"
В россии ошеломили заявлением насчет войны с Украиной: "Основные задачи выполнены"
Дата публикации
Категория
Полномасштабное российское вторжение длится уже 30 дней
Война — день 30: Чернобаевка-10, обстрелы украинских городов, российские корабли идут на дно