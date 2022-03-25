Макрон вслед за Шольцем "послал" путина с его газовой хитростью

россия шантажирует Европу газом, но там отказываются выполнять ее требования

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг требование российского кровавого диктатора владимира путина относительно расчетов за газ в рублях.

Об этом пишет Reuters.

Макрон заявил, что не видит никаких причин соглашаться на требование россии о переходе на рубли в платежах за газ.

Стоит отметить, что ранее от подобного "предложения" отказался и канцлер Германии Олаф Шольц, который указал, что в существующих контрактах речь идет о расчетах в долларах и евро.

Напомним, что после объявления путиным войны Украине, страны Запада ввели беспрецедентные санкции против россии. В частности ЕС и США запретили поставлять наличные евро и доллары.

9 марта Центробанк россии принял решение запретить продажу иностранной валюты населению. Их все еще можно снять с персональных валютных счетов, однако не более 10 тысяч долларов в одни руки, все остальное будет выдаваться рублями.

Очевидно, что перевод расчетов за газ является попыткой путина избежать западных санкций, однако опрошенные "Телеграфом" эксперты считают, что в первую очередь такое решение ударит по самой россии.