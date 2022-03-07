Укр

России перекрыли ввоз долларов и евро: решение США и ЕС

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Доллар Новость обновлена 07 марта 2022, 19:29
Доллар

Ситуация с валютой в рф ухудшается.

В понедельник, 7 марта, на 12-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз прекратили поставлять в россию доллары и евро наличными.

Об этом сообщает telegram-канал "Политика Страны".

Сообщается, что запрет на ввоз доллара и евро будет иметь исключения, в частности путешественники смогут брать с собой валюту в рф для личного использования. Кроме того, данный запрет не относится к ближайшим родственникам сопровождающих таких физических лиц.

Напомним, 7 марта курс рубля обновил исторический минимум, и падение российской денежной единицы продолжается. Все это происходит из-за санкций Запада в ответ на агрессию рф в Украине. Жители россии начинают прозревать и даже выходят на многочисленные митинги, однако путинские силовики пока легко справляются с народным протестом.

Ранее сообщалось, что по сведениям Генерального штаба ВСУ Украины, захватчики планируют активизировать авиацию в ближайшее время. Кроме того, в Ирландии местный житель решил проломить ворота российского посольства в Дублине в знак протеста против агрессии рф.

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#Россия #Евросоюз
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