Укр

Шольц ответил на хитрый "газовый удар" от путина

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
2568
Олаф Шольц Новость обновлена 24 марта 2022, 20:06
Олаф Шольц

Канцлер Германии напомнил россии о контрактах

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на решение путина перевести оплату поставок российского газа на экспорт в "недружественные страны" в российские рубли.

По словам немецкого политика, контракты по поставкам российского природного газа предусматривают оплату в долларах или евро. Об этом Шольц заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров "Большой семерки", сообщает "Телеграф".

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта. Это то, что должно действовать… В большинстве случаев там указаны евро или доллар", — заявил канцлер.

Ранее "газовый удар" кровавого диктатора путина прокомментировали в Офисе Президента. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что таким образом в россии пытаються избавиться от страха перед санкциями Евросоюза и США.

Напомним, что крупнейшие в мире компании уже отказываются от нефти и газа из россии. Вслед за Shell о выходе с российского рынка заявила и транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum.

Теги:
#Газ #Германия #Россия #Рубли #Олаф Шольц
Олаф Шольц
Мир
"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против россии: что это значит
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Олаф Шольц
"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против россии: что это значит
Дата публикации
Категория
ООН
Генассамблея ООН приняла неприятную для россии резолюцию по Украине
Дата публикации
Категория
российский пленный
Украина обменялась пленными с россией: Верещук сделала важный анонс
Дата публикации
Категория
Вступительная кампания в 2022 году не отменяется
В Украине из-за войны фактически отменили ВНО: подробности
Дата публикации
Категория
Прошел один месяц с начала вторжения в Украину
Война — день 29: уже прошел месяц с начала провального нападения россии на Украину