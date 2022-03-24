Шольц ответил на хитрый "газовый удар" от путина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2568
Канцлер Германии напомнил россии о контрактах
Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на решение путина перевести оплату поставок российского газа на экспорт в "недружественные страны" в российские рубли.
По словам немецкого политика, контракты по поставкам российского природного газа предусматривают оплату в долларах или евро. Об этом Шольц заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров "Большой семерки", сообщает "Телеграф".
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
"Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта. Это то, что должно действовать… В большинстве случаев там указаны евро или доллар", — заявил канцлер.
Ранее "газовый удар" кровавого диктатора путина прокомментировали в Офисе Президента. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что таким образом в россии пытаються избавиться от страха перед санкциями Евросоюза и США.
Напомним, что крупнейшие в мире компании уже отказываются от нефти и газа из россии. Вслед за Shell о выходе с российского рынка заявила и транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-