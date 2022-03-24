Шольц ответил на хитрый "газовый удар" от путина

Канцлер Германии напомнил россии о контрактах

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на решение путина перевести оплату поставок российского газа на экспорт в "недружественные страны" в российские рубли.

По словам немецкого политика, контракты по поставкам российского природного газа предусматривают оплату в долларах или евро. Об этом Шольц заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров "Большой семерки", сообщает "Телеграф".

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"Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта. Это то, что должно действовать… В большинстве случаев там указаны евро или доллар", — заявил канцлер.

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Ранее "газовый удар" кровавого диктатора путина прокомментировали в Офисе Президента. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что таким образом в россии пытаються избавиться от страха перед санкциями Евросоюза и США.

Напомним, что крупнейшие в мире компании уже отказываются от нефти и газа из россии. Вслед за Shell о выходе с российского рынка заявила и транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum.