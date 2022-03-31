путин снова пошел на газовый шантаж Запада — в Украине назвали его провальным

Германия и Франция почти сразу отфутболили путина с его предложениями.

Российский президент владимир путин после неудачи с оплатой за поставку газа в рублях прибег к новому шантажу западных стран. Теперь диктатор требует открывать рублевые счета в российских банках, но в Украине эту схему уже назвали провальной и объяснили почему.

Заявление путина процитировал Telegram-канал "Пул №3".

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"Сегодня я подписал указ, устанавливающий правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного с завтрашнего дня", — заявил российский президент в четверг, 31 марта.

При этом путин пригрозил "последствиями" в случае невыполнения его условий со стороны покупателей, заявив, что россия не намерена "заниматься благотворительностью" и будет останавливать контракты со странами Запада.

Стоит отметить, что сразу после заявления российского президента две страны — Франция и Германия — отказались принимать условия россии. Во французском Минфине заявили, что никаких счетов они не будут открывать и в рублях за поставку газа платить не собираются.

Между тем, украинский нардеп Ярослав Железняк отметил, что вышеуказанный указ путина — это один в один с шантажом об оплате газа в рублях и он обречен на провал.

"Смотрите, в указе путина о газе (который все обсуждают, что платить должны в рублях) есть важный пункт: Госкомиссия может выдавать специальное разрешение на то, чтобы за газ можно было платить в иностранной валюте. Это значит, что история будет такой же, как с запретом на выплаты долгов РФ в иностранной валюте: в результате, когда получат отказ от ЕС и G7, тихо позволят платить как угодно. Чтобы платили", — написал Железняк.

А нардеп в "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что россия сама себе устроила эмбарго, ведь на условия путина никто не согласится и платить за газ в рублях не будет.

Напомним, чтобы минимизировать ущерб от западных санкций и поддержать курс рубля путин потребовал от Европы перевести все расчеты за газ в рубли. 23 марта он лично поручил российскому правительству и Центробанку разработать соответствующий механизм. Уже 29 марта официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказался выплачивать российский газ в рублях. При этом в ЕС разрабатывают планы по снижению энергетической зависимости от ооссии. После ЕС от оплаты российского газа рублями отказались страны G7 и Япония.