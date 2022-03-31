Шольц окончательно "послал" путина с его газовым шантажом

Шольц не собирается нарушать условия ранее принятых договоров

Германия не будет идти на поводу у кровавого диктатора владимира путина и платить за поставки газа в рублях с 1 апреля. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Геберштрайта, Берлин продолжит придерживаться условий договора, подписанного изначально. Это значит, что вместо рублей россия получит оплату газа в евро, как и раньше.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на публикацию DW.

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Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц провел накануне телефонную беседу с путиным. Один из главных ее итогов — нежелание Берлина играть за правилами кремля. Геберштрайт, цитируя для СМИ канцлера, заявил, что договор стран G7 остается в силе.

Таким образом поставки газа, которые по-прежнему получают некоторые из европейских стран, будут оплачиваться в евро, несмотря на истерику путина, пытающегося заставить весь цивилизованный мир перейти на оплату "деревянными". Так в кремле реагируют на заморозку валютных резервов Банка россии странами Евросоюзу. Интересно, что путин считает подобное нарушением международного права. А вот во вторжении своей армии в Украину, что и повлекло за собой подобные санкции — проблем он не видит.

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Напомним, что Германия в целом рассматривает возможность отказаться от использования российских энергоносителей. При этом от части из них, к примеру газа, отказ может произойти уже до конца 2022 года.

Вместо россии поставщиком топлива для немцев готовы стать Соединенные Штаты Америки. Переговоры насчет таких изменений уже ведутся.