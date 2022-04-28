Фантастическая помощь Украине и плохие новости для россии: главное из выступления Байдена

Джо Байден заявил, что США не прекратят поддерживать Украину, несмотря на все угрозы и шантаж со стороны россии

В четверг, 28 апреля, президент США Джо Байден выступил с речью в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российским оккупантам.

"Телеграф" собрал главные заявления из обращения американского президента к Украине.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

О помощи Украине

В США заявили, что Украина получит дополнительную военную помощь по противостоянию российским оккупантам. Также американская сторона намерена выделить средства на гуманитарную и экономическую помощь Украине.

"Сегодня я посылаю дополнительную заявку в Конгресс, которая обеспечит дополнительную военную помощь Украине, мы также продолжим гуманитарную, экономическую помощь... Я надеюсь, что Конгресс быстро примет решение по этой заявке", — заявил Джо Байден.

Добавим, что военная помощь предусматривает поставку артиллерии, ПВО, противотанковых комплексов, тяжелого вооружения.

Следует отметить, что по данным CNN, Джо Байден пригласил в Конгресс 33 млрд долларов. В эту сумму входит 20,4 млрд долларов военной помощи, часть которой может быть использована для пополнения Украиной запасов боеприпасов и военной техники из других стран. А также 8,5 млрд. долларов для поддержания полноценного функционирования экономики Украины. В пакет также будет включена дополнительная гуманитарная помощь и финансирование продовольственной безопасности на сумму $3 млрд. Сумма помощи для Украины не только выглядит фантастической — ее можно назвать историческим решением, ведь еще ни одна страна мира не получала от США поддержки на такую сумму.

О конфликте россии с НАТО

В Соединенных Штатах отреагировали на заявления российских властей, что рф воюет не только против Украины, но и против Североатлантического Альянса.

"Мы не нападаем на россию, мы только помогаем Украине защищаться от агрессии. россия потерпела неудачу, поэтому сейчас она говорит, что имеет конфликт с НАТО. Это свидетельство их отчаяния из-за поражения ", — подчеркнул Байден.

Об оружии для Украины

Байден убежден, что путин мог бы положить конец войне в любой момент, однако россия продолжает совершать кровавые преступления на украинских землях. Именно поэтому, пока будет продолжаться война, США намерены продолжать военную помощь.

"Мы отправили тысячи противоракетных средств, радиолокационные системы, более 50 млн. боеприпасов. Только США предоставили 10 противотанковых систем. Мы также предоставляем важные разведданные", — отметил Байден и добавил, что вся эта помощь будет увеличиваться.

Об ударе по российским олигархам

По словам Байдена, в Конгресс будет направлен еще один пакет противодействия российским олигархам. Документ предусматривает, что конфискованное имущество будет направляться на помощь Украине.

"В Конгресс будет направлен еще один пакет, чтобы сдержать российских олигархов, чтобы избавить их от роскошных домов, яхт, всего, что принадлежит путинской клептократии. Будут созданы новые механизмы и процедуры, мы сделаем все, чтобы средства от продажи их активов направлялись на ликвидацию последствий агрессии", — отметил президент США.

О газовом шантаже со стороны рф

Джо Байден отметил, что угрозы со стороны российских властей и газовый шантаж, применяемый в отношении стран Запада, ни к чему не приведут.

"Мы не дадим россии шантажировать нас, мы не дадим возможности шантажировать наших союзников нефтью и газом. Агрессия не может победить, угрозы ни к чему не приведут. Европа и весь мир должны переходить к чистым источникам энергии, США делают это сейчас", — заявил он.

О ядерном оружии

Президент США назвал заявления российской стороны об использовании ядерного оружия "безответственными".

"Нужно воздержаться от заявлений о возможности применения ядерного оружия, такие заявления безответственны", — подчеркнул Джо Байден.

Ранее "Телеграф" сообщал, 21 апреля Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. В него входит тяжелая артиллерия, 144 тысяч снарядов и беспилотники. Приблизительно столько же США выделили для Украины в предыдущем пакете. С начала войны США выделили Украине 3,4 миллиарда долларов.