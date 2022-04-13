Укр

США выделит Украине оружие на 800 миллионов долларов: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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ВСУ усилят артиллерией и БТР Новость обновлена 13 апреля 2022, 21:49
ВСУ усилят артиллерией и БТР

Новый пакет помощи существенно усилит украинскую армию.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о предоставлении Украине пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские системы и бронетранспортеры для ВСУ.

Как передает Reuters, об этом Джо Байден сообщил после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Отмечается, что в результате утверждения этого пакета помощи, общая сумма помощи, которую США предоставили Украине с момента вторжения российских войск, превысила 2,4 миллиарда долларов.

"Пакет (на 800 миллионов долларов — ред.) будет включать артиллерийские системы, артиллерийские выстрелы и бронетранспортеры", — уточнили в Белом доме.

Напомним, что США также рассматривают возможность предоставить Украине вооружение средней дальности для проведения боевых ударов по аэродромам, расположенным в России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сенате США поддержали возобновление программы ленд-лиза, чтобы быстрее удовлетворить запрос украинских военных на необходимое для эффективного отражения российского вторжения.

Теги:
#Украина #США #Россия #Оружие #Война #Допомога
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