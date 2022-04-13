Украине могут дать оружие для ударов по россии: громкое заявление США

Заместитель министра обороны предостерегла от попыток забегать вперед

Соединенные Штаты Америки заявили о готовности рассмотреть вероятность поставки Украине вооружения для проведения боевых ударов по российским аэродромам. Речь идет об оружии средней дальности.

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Указанную информацию в среду, 13 апреля, во время встречи с группой военных обозревателей обнародовала заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, передает Голос Америки.

"Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые требуют украинцы, в плане того, чтобы предоставить им чуть больше дальности и дистанции", — пояснила чиновница, подчеркнув, что информация о типе вооружения пока не разглашается, чтобы избежать "забегания вперед президентских решений".

"Мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И считаю, вы увидите больше в ближайшие дни", — добавила она.

В комментарии во время общения с журналистами о значении ее выражения, что Белый дом готов рассматривать вероятность налаживания поставок в Украину вооружений большей дальности, чем те, которые передавались до сих пор, Хикс ответила утвердительно.

В заключение чиновница так же добавила, что Вашингтон и в дальнейшем будет поставлять боеприпасы в Украину.

Ранее Телеграф сообщал, что в Соединенных Штатах Америки сообщили о планах по выделению для украинской армии еще одного пакета финансовой помощи общую сумму в 750 миллионов долларов.