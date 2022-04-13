В США готовят дополнительные поставки оружия в Украину на $750 миллионов: о чем речь

Не исключается, что новые поставки могут включать в себя тяжелую артиллерию

В США намерены сообщить о выделении для украинских военных дополнительного пакета помощи в размере 750 миллионов долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что оружие и снаряжение будет поставлено в рамках президентских полномочий, которыми он может одобрить поставку товаров и услуг без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Издание сообщает, что высокопоставленный чиновник Конгресса заявил, что указанный пакет вероятно будет включать в себя артиллерийские установки и гаубицы. Другой же источник сообщил, что окончательного решения относительно того, какое именно оружие будет передано Украине, пока еще нет.

Также указано, что в Пентагоне в среду, 13 апреля, пройдет совещание, на котором чиновники ведомства вместе с представителями восьми крупнейших оружейных компаний США обсудят возможности отрасли по удовлетворению оружейного запроса Украины в случае, если российское вторжение затянется на годы.

Как сообщалось ранее, недавно в Сенате США поддержали восстановление программы ленд-лиза, чтобы быстрее удовлетворить запрос украинских военных на необходимое для эффективного отражения российского вторжения.