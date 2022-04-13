США виділить Україні зброю на 800 мільйонів доларів: подробиці

Новий пакет допомоги суттєво підсилить українську армію.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про надання Україні пакету військової допомоги на 800 мільйонів доларів. У нього увійдуть артилерійські системи та бронетранспортери для ЗСУ.

Як передає Reuters, про це Джо Байден повідомив після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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Зазначається, що внаслідок затвердження цього пакету допомоги, загальна сума допомоги, яку США надали Україні з моменту вторгнення російських військ, перевищила 2,4 мільярда доларів.

"Пакет (на 800 мільйонів доларів — ред.) включатиме артилерійські системи, артилерійські постріли та бронетранспортери", — уточнили у Білому домі.

Нагадаємо, що США також розглядають можливість надати Україні озброєння середньої дальності задля проведення бойових ударів по аеродромах, розташованих у росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Сенаті США підтримали відновлення програми ленд-лізу, щоб швидше задовольнити запит українських військових на необхідне для ефективного відбиття російського вторгнення.