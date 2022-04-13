Україні можуть дати зброю для ударів по росії: гучна заява США

Заступник міністра оборони застерегла від спроб забігати наперед

Сполучені Штати Америки заявили про готовність розглянути ймовірність постачання Україні озброєння задля проведення бойових ударів по російських аеродромах. Мова йде про зброю середньої дальності.

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Вказану інформацію у середу, 13 квітня, під час зустрічі з групою військових оглядачів оприлюднила заступник міністра оборони США Кетлін Хікс, — передає Голос Америки.

"Так, ми продовжимо розглядати типи коштів, які вимагають українці, у плані того, щоб надати їм трохи більше дальності та дистанції", — пояснила чиновниця, наголосивши, що інформація щодо типу озброєння поки що не розголошується, аби уникнути "забігання вперед президентських рішень".

"Ми просуваємо ці пакети дуже швидко. І вважаю, ви побачите більше майбутніми днями", — додала вона.

У коментарі під час спілкування з журналістами щодо значення її висловлювання, що Білий дім готовий розглядати ймовірність налагодження поставок до України озброєнь більшої дальності, аніж ті, які передавалися дотепер, Хікс відповіла ствердно.

Наостанок Хікс додала, що Вашингтон й надалі постачатиме боєприпаси в Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сполучених Штатах Америки повідомили про плани щодо виділення для української армїі ще одного пакету фінансової допомоги загальну суму в 750 мільйонів доларів.