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У США готують додаткове постачання зброї в Україну на $750 мільйонів: про що йдеться

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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У США готують додаткове постачання зброї в Україну на $750 мільйонів: про що йдеться Новина оновлена 13 квітня 2022, 02:39

Не виключається, що нові поставки можуть включати важку артилерію.

У США мають намір повідомити про виділення для українських військових додаткового пакету допомоги у розмірі 750 мільйонів доларів.

Про це пише Reuters із посиланням на двох чиновників, знайомих із ситуацією.

Зазначається, що зброю та спорядження буде поставлено у рамках президентських повноважень, якими він може схвалити постачання товарів та послуг без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Видання повідомляє, що високопосадовець Конгресу заявив, що зазначений пакет ймовірно буде включати артилерійські установки та гаубиці. Інше ж джерело повідомило, що остаточного рішення щодо того, яку саме зброю буде передано Україні, поки що немає.

Також зазначено, що у Пентагоні в середу, 13 квітня, пройде нарада, на якій чиновники відомства разом із представниками восьми найбільших збройових компаній США обговорять можливості галузі із задоволення збройового запиту України у разі, якщо російське вторгнення затягнеться на роки.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Сенаті США підтримали відновлення програми ленд-лізу, щоб швидше задовольнити запит українських військових на необхідне для ефективного відбиття російського вторгнення.

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#Україна #США #Росія #Зброя
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