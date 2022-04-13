У США готують додаткове постачання зброї в Україну на $750 мільйонів: про що йдеться
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 47
Не виключається, що нові поставки можуть включати важку артилерію.
У США мають намір повідомити про виділення для українських військових додаткового пакету допомоги у розмірі 750 мільйонів доларів.
Про це пише Reuters із посиланням на двох чиновників, знайомих із ситуацією.
Зазначається, що зброю та спорядження буде поставлено у рамках президентських повноважень, якими він може схвалити постачання товарів та послуг без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.
Видання повідомляє, що високопосадовець Конгресу заявив, що зазначений пакет ймовірно буде включати артилерійські установки та гаубиці. Інше ж джерело повідомило, що остаточного рішення щодо того, яку саме зброю буде передано Україні, поки що немає.
Також зазначено, що у Пентагоні в середу, 13 квітня, пройде нарада, на якій чиновники відомства разом із представниками восьми найбільших збройових компаній США обговорять можливості галузі із задоволення збройового запиту України у разі, якщо російське вторгнення затягнеться на роки.
Як повідомлялося раніше, нещодавно в Сенаті США підтримали відновлення програми ленд-лізу, щоб швидше задовольнити запит українських військових на необхідне для ефективного відбиття російського вторгнення.