Байден анонсував удар по російським олігархам - активи продадуть, а гроші направлять Україні

Активи пов'язаних з Путіним бізнесменів відбиратимуть на користь українців

Президент США Джо Байден у четвер, 28 квітня, виступив зі зверненням щодо війни в Україні. Одним з питань, про які говорив американський лідер, було погашення шкоди, завданої росіянами, активами російських олігархів.

"Я спрямовую цілий пакет, направлений на протидію російським олігархам, щоб відібрати їхні розкішні будинки, все, що належить путінській клептократії. Будуть створені нові механізми та процедури, ми зробимо все, щоб кошти від продажу їх активів спрямовувалися на ліквідацію наслідків агресії", — заявив президент США.

Зазначимо, що Байден також пообіцяв направити Україні більше допомоги, зокрема озброєння та фінансів для боротьби з росією та подолання наслідків війни.

Варто зазначити, що українські та міжнародні журналісти, а також європейська влада з початком війни розпочали пошук нерухомості та інших активів російських олігархів. До заяви Байдена перспективи їхнього продажу з метою спрямування коштів на відшкодування збитків України були туманними. До речі, зараз правовий механізм таких рішень не до кінця зрозумілий, але той факт, що про це говорить президент США, виглядає оптимістичним для українців.

Наразі порахувати точну суму збитків неможливо, адже активні бойові дії ще тривають. За деякими оцінками, може йтися про трильйон доларів, якщо врахувати недоотриману вигоду, втрачену внаслідок бойових дій. Втім, раніше юристи зазначали, що західні санкції найчастіше допомагають заморозити активи, але не конфіскувати їх.