Рус

Байден анонсував удар по російським олігархам - активи продадуть, а гроші направлять Україні

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
528
Байден анонсував удар по російським олігархам - активи продадуть, а гроші направлять Україні Новина оновлена 28 квітня 2022, 19:03

Активи пов'язаних з Путіним бізнесменів відбиратимуть на користь українців

Президент США Джо Байден у четвер, 28 квітня, виступив зі зверненням щодо війни в Україні. Одним з питань, про які говорив американський лідер, було погашення шкоди, завданої росіянами, активами російських олігархів.

"Я спрямовую цілий пакет, направлений на протидію російським олігархам, щоб відібрати їхні розкішні будинки, все, що належить путінській клептократії. Будуть створені нові механізми та процедури, ми зробимо все, щоб кошти від продажу їх активів спрямовувалися на ліквідацію наслідків агресії", — заявив президент США.

Зазначимо, що Байден також пообіцяв направити Україні більше допомоги, зокрема озброєння та фінансів для боротьби з росією та подолання наслідків війни.

Варто зазначити, що українські та міжнародні журналісти, а також європейська влада з початком війни розпочали пошук нерухомості та інших активів російських олігархів. До заяви Байдена перспективи їхнього продажу з метою спрямування коштів на відшкодування збитків України були туманними. До речі, зараз правовий механізм таких рішень не до кінця зрозумілий, але той факт, що про це говорить президент США, виглядає оптимістичним для українців.

Наразі порахувати точну суму збитків неможливо, адже активні бойові дії ще тривають. За деякими оцінками, може йтися про трильйон доларів, якщо врахувати недоотриману вигоду, втрачену внаслідок бойових дій. Втім, раніше юристи зазначали, що західні санкції найчастіше допомагають заморозити активи, але не конфіскувати їх.

Теги:
#США #Джо Байден #Олігархи #Росія
Джозеф Байден
Новини США
Байден виступив із заявою щодо України: готується нова допомога
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джозеф Байден
Байден виступив із заявою щодо України: готується нова допомога
Дата публікації
Категорія
Байден анонсував удар по російським олігархам - активи продадуть, а гроші направлять Україні
Байден анонсував удар по російським олігархам - активи продадуть, а гроші направлять Україні
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
"Врятувати" скіфське золото: у Мелітополі окупанти пограбували міський музей
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
"Всередині світу Зеленського": президент України з’явився на обкладинці Time
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть росії понад 2 місяці
Війна - день 64: росіяни тиснуть на Донбасі, а Кремлю пророкують швидкий провал