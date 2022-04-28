Байден виступив із заявою щодо України: готується нова допомога

Президент США обіцяє Україні артилерію, ППО, тяжке озброєння, а також фінансову допомогу

У четвер, 28 квітня, президент США Джо Байден виступив із промовою на підтримку України, яка продовжує боротися з росією. Байден оголосив, що до Конгресу направлено заявку на виділення додаткових коштів на військову, гуманітарну та економічну допомогу Україні.

Виступ глави держави Сполучених Штатів Америки транслювалось із кімнати Рузвельта Білого дому.

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За словами Байдена, він направив до Конгресу заявку щодо найважливішої допомоги Україні для опору путінській агресії. Президент США сподівається, що конгресмени швидко розглянуть пропозицію Білого дому.

Він запевнив, що США продовжать підтримку України у гуманітарному та економічному плані, військову допомогу. Ця допомога передбачає постачання артилерії, ППО, протитанкових комплексів, важкого озброєння.

"Ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб підтримати наших союзників, якщо ми дамо можливість агресії продовжуватися, буде лише гірше… Щодня українці платять своїм життям, нам необхідно надати Україні озброєння, всі необхідні види допомоги… Ми не нападаємо на росію, ми лише допомагаємо Україні захищатися від агресії", — сказав Байден.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден планує збільшити допомогу Україні на 33 мільярди доларів. Про це раніше йшлося у Washington Post. За даними видання, запит Байдена до Конгресу на підтримку України включає три види допомоги: 20 млрд доларів військової, 8,5 млрд доларів економічної та 3 млрд доларів гуманітарної.

21 квітня Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 800 мільйонів доларів. До нього входить важка артилерія, 144 тисячі снарядів та безпілотники. Приблизно стільки ж США виділили для України в попередньому пакеті. З початку війни США виділили Україні 3,4 мільярда доларів.