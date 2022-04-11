Чи допоможуть санкції отримати репарації від росії: юрист вказав на важливі нюанси

Юрист розповів, які західні санкції можуть сприяти майбутньому відродженню України

Ще в перші дні повномасштабного вторгнення росії президент Зеленський заявив, що агресор виплачуватиме Україні репарації. В Офісі президента планують створити спеціальний механізм — арбітраж, який займеться питанням компенсації нашій країні за збитки, завдані росією.

Про те, чи допоможуть санкції проти рф надалі забезпечити репарації України, "Телеграф" дізнався у заступника директора департаменту роботи з особливими активами ФК "Інвестохіллс Веста" Святослава Болінського.

Звідки Україні брати кошти на відновлення інфраструктури та економіки

За попередніми даними, збитки, завдані війною росії проти України, вже перевищують $1 трильйон. А прямі втрати станом на першу декаду березня досягли понад $560 млрд. Багато авторитетних економістів кажуть, що ми маємо розраховувати на фінансування, подібне до "плану Маршалла". Водночас йдеться про суми лише $10-20 млрд.

Як відомо, на початку війни країни ЄС, США, Японія та інші держави заморозили активи Росії та російських олігархів. І, в міру зміцнення віри у перемогу України, все частіше обговорюється можливість відшкодування збитків Україні саме за них. Але не все так просто, і треба врахувати низку нюансів.

Чи можна використовувати заморожені на заході кошти рф для відродження України

Так, санкції, введені щодо росії та низки російських осіб й організацій, які причетні до вторгнення російських військ в Україну, поділяються на три категорії:

блокуючі санкції щодо фізичних і юридичних осіб;

галузеві (секторальні) санкції щодо організацій;

заборона на інвестиції і торгове ембарго.

За словами експерта, останні дві категорії покликані задушливо впливати на економіку держави-агресора.

А ось санкційне (позасудове) блокування активів, яке передбачає заборону на передачу, оплату, експорт, відчуження або інші операції з майном юр- або фізосіб, може становити інтерес для цілей репарацій.

"Звертаю увагу, що при санкційному блокуванні активів право власності на ці активи не переходить! Принципова різниця між санкційним блокуванням активів та арештом полягає в тому, що завершенням санкцій є саме їхнє зняття, а у разі з арештом активів у судових процесах можлива якраз їхня конфіскація на підставі судових рішень," — наголошує Болінський.

Тому саме по собі блокування активів санкціями не є гарантією, що кошти від їх продажу підуть на відновлення України.

Більше того, механізми трансформації санкцій в арешти та конфіскації активів у світі ще не використовувалися. Наприклад, влада Швейцарії, яка заблокувала рахунки великій кількості російських резидентів, відповідаючи на запитання, чи можливо згодом заарештувати або конфіскувати ці активи, відповіла негативно, посилаючись на те, що для цього немає правового механізму. А міністр фінансів Японії заявив, що конфіскувати активи під санкціями їм забороняє закон. Тоді як до Конгресу США лише зараз внесли законопроект про перерозподіл коштів із заморожених російських активів у фонд допомоги українським біженцям і відновлення України.

Який юридичний механізм потрібний для використання заморожених російських активів

Як розповідає Болінський, насамперед для арешту й конфіскації активів необхідно притягнути до юридичної відповідальності країну-агресора та її вищих посадових осіб за серйозні порушення норм міжнародного права під час воєнних дій, а саме злочини проти людяності, використання забороненої зброї, бомбардувань населення і громадянської інфраструктури, масовий терор та ін. Встановлення і фіксація таких військових злочинів дозволить створити базу для отримання відповідного рішення компетентним міжнародним судом.

"Основна юридична проблема тут — вибір такого суду. Адже він повинен не тільки мати достатні повноваження розглядати кейси такого роду, але і потрібен дієвий механізм виконання таких судових рішень. Оскільки багато кредиторів рф, маючи на руках судові рішення, роками не можуть нічого отримати", – пояснює юрист.

Тому санкційне блокування саме державних активів росії (насамперед золотовалютного запасу) чи осіб, причетних до скоєння військових злочинів, дуже важливе. Воно тримає в недоторканності цінності для майбутнього можливого арешту, конфіскації і звернення стягнення на ці активи.

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Що стосується блокування санкціями активів російських олігархів і політиків для їх подальшого арешту та конфіскації, то тут перспективним може виявитися розслідування їх можливої причетності до фінансування тероризму в тому розумінні, яке використовує Генеральна Асамблея ООН, а саме: "Злочинні акти, спрямовані на розробку обстановки терору серед широкої маси, групи осіб чи окремих осіб у політичних цілях, за жодних умов не можуть бути виправдані, хоч би які були їхні мотиви…".

Також особливо цінними, за словами Болінського, можуть бути зусилля FATF — міжнародна група, яка займається відстеженням механізмів та джерел фінансування тероризму приватним капіталом, встановлення причетності росіян до скоєння таких злочинів, а також відмивання грошей. Докази такої причетності дозволять провести арешт заблокованих активів з подальшою конфіскацією у разі винесення відповідного вироку.

"Таким чином, санкції є дуже корисним заходом, але недостатнім самим по собі. Хоча їх задушлива дія на економіку помітна вже зараз. Головне – докласти величезну кількість організаційних і юридичних зусиль для того, щоб зрештою забезпечити можливість компенсації агресором збитків Україні", — резюмує експерт.

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Так, у понеділок, 11 квітня, в Офісі президента відбулася зустріч експертної групи. У її планах — створення спеціального механізму судового розгляду та досудового розслідування всіх військових злочинів, скоєних російськими агресорами на території України. Йдеться як про започаткування спеціального міжнародного військового трибуналу, який зміг би дати юридичну оцінку доказам очевидної агресії росії проти України, так і створення спеціального механізму у формі арбітражу щодо компенсацій за збитки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЄС, США та низка інших країн продовжують вводити санкції проти росії та її представників. Так, Євросоюз схвалив новий пакет заборон, серед яких вугільне ембарго, недопуск до портів, блокування діяльності автотранспортних підприємств росії та Білорусі.