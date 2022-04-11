Помогут ли санкции получить репарации от россии: юрист указал на важные нюансы

Юрист рассказал, какие западные санкции могут способствовать будущему возрождению Украины

Еще в первые дни полномасштабного вторжения россии президент Зеленский заявил, что агрессор будет выплачивать Украине репарации. В Офисе президента планируют создать специальный механизм — арбитраж, который займется вопросом компенсации нашей стране за нанесенный россией ущерб.

О том, помогут ли санкции против рф в дальнейшем обеспечить репарации Украине, "Телеграф" узнал у заместителя директора департамента по работе с особенными активами ФК "Инвестохиллс Веста" Святослава Болинского.

Откуда Украине брать средства на восстановление инфраструктуры и экономики

По предварительным данным, убытки, причиненные войной россии против Украины, уже превышают $1 триллион. А прямые потери по состоянию на первую декаду марта достигли более $560 млрд. Многие авторитетные экономисты говорят, что мы должны рассчитывать на финансирование, подобное "плану Маршалла". Вместе с тем, речь идет о суммах всего $10-20 млрд.

Как известно, сначала войны страны ЕС, США, Япония и другие государства заморозили активы рф и российских олигархов. И, по мере укрепления веры в победу Украины, все чаще обсуждается возможность возмещения ущерба Украине именно за счет них. Но не все так просто, и нужно учесть ряд нюансов.

Можно ли использовать замороженные на западе средства рф для возрождения Украины

Так, санкции, введённые в отношении рф и ряда российских лиц и организаций, которые причастны к вторжению российских войск в Украину, делятся на три категории:

блокирующие санкции в отношении физических и юридических лиц;

отраслевые (секторальные) санкции в отношении организаций;

запрет на инвестиции и торговое эмбарго.

По словам эксперта, последние две категории призваны удушающе воздействовать на экономику государства-агрессора.

А вот санкционная (внесудебная) блокировка активов, которая предусматривает запрет на передачу, оплату, экспорт, отчуждение или другие операции с имуществом юр- или физлиц, может представлять интерес для целей репараций.

"Обращаю внимание, что при санкционной блокировке активов право собственности на эти активы не переходит! Принципиальная разница между санкционной блокировкой активов и арестом заключается в том, что завершением санкций является именно их снятие, а в случае с арестом активов в судебных процессах возможна как раз их конфискация на основании судебных решений," — подчеркивает Болинский.

Поэтому сама по себе блокировка активов санкциями не является гарантией, что средства от их продажи пойдут на восстановление Украины.

Более того, механизмы трансформации санкций в аресты и конфискации активов в мире еще не использовались. Например, власти Швейцарии, которая заблокировала счета большому количеству российских резидентов, отвечая на вопрос, возможно ли впоследствии арестовать или конфисковать эти активы, ответили отрицательно, ссылаясь на то, что для этого отсутствует правовой механизм. А министр финансов Японии заявил, что конфисковать активы под санкциями им запрещает закон. Тогда как в Конгресс США только сейчас внесли законопроект о перераспределении средств из замороженных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины.

Какой юридический механизм нужен для использования замороженных российских активов

Как рассказывает Болинский, в первую очередь, для ареста и конфискации активов необходимо привлечь к юридической ответственности страну-агрессора и ее высших должностных лиц за серьезные нарушения норм международного права при ведении военных действий, а именно преступления против человечности, использование запрещенного оружия, бомбардировок населения и гражданской инфраструктуры, массовый террор и др. Установление и фиксация таких военных преступлений позволит создать базу для получения соответствующего решения компетентным международным судом.

"Основная юридическая проблема здесь – выбор такого суда. Ведь он должен не только обладать достаточными полномочиями рассматривать кейсы такого рода, но и нужен действенный механизм выполнения таких судебных решений. Поскольку многие кредиторы РФ, имея на руках судебные решения, годами не могут ничего получить", — поясняет юрист.

Поэтому санкционная блокировка именно государственных активов рф (в первую очередь золотовалютного запаса) или лиц, причастных к совершению военных преступлений, очень важна. Она держит в неприкосновенности ценности для будущего возможного ареста, конфискации и обращения взыскания на эти активы.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Есть масса хороших идей для перезапуска украинской экономики Глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич эксклюзивно для "Телеграфа" дал прогноз

Что касается блокирования санкциями активов российских олигархов и политиков для их последующего ареста и конфискации, то здесь перспективным может оказаться расследование их возможной причастности к финансированию терроризма в том понимании, которое использует Генеральная Ассамблея ООН, а именно: "Преступные акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки террора среди широких масс, группы лиц или отдельных лиц в политических целях, ни при каких условиях не могут быть оправданы, какими бы ни были их мотивы…".

Также особенно ценными, по словам Болинского, могут быть усилия FATF — международная группа, которая занимается отслеживанием механизмов и источников финансирования терроризма частным капиталом, установлением причастности россиян к совершению таких преступлений, а также отмыванию денег. Доказательства такой причастности позволят провести арест заблокированных активов с последующей их конфискацией в случае вынесения соответствующего приговора.

"Таким образом, санкции являются очень полезной мерой, но недостаточной самой по себе. Хотя их удушающее действие на экономику заметно уже сейчас. Главное – приложить огромное количество организационных и юридических усилий для того, чтобы в конечном итоге обеспечить возможность компенсации агрессором ущерба Украине", — резюмирует эксперт.

Читайте также: Категория Экономика и Финансы Во Всемирном банке дали неутешительный прогноз для Украины: подробности Во Всемирном банке рассказали о последствиях для Украины от российского вторжения

Так, в понедельник, 11 апреля, в Офисе президента прошла встреча экспертной группы. В ее планах — создание специального механизма судебного разбирательства и досудебного расследования всех военных преступлений, совершенных российскими агрессорами на территории Украины. Речь идет как о учреждении специального международного военного трибунала, который смог бы дать юридическую оценку доказательствам очевидной агрессии россии против Украины, так и создании специального механизма в форме арбитража по компенсациям за ущерб.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ЕС, США и ряд других стран продолжают вводить санкции против россии и ее представителей. Так, Евросоюз одобрил новый пакет запретов, в числе которых угольное эмбарго, недопуск к портам, блокировка деятельности автотранспортных предприятий рф и Беларуси.