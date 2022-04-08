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Глава української розвідки пояснив, що для нас означає ленд-ліз від США

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Анна Барабан Анна Барабан
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Глава української розвідки пояснив, що для нас означає ленд-ліз від США Новина оновлена 08 квітня 2022, 15:48

Буданов вважає, що сам факт існування путіна загрожує світовій демократії

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов вважає, що рішення США про ленд-ліз для України означає, що путінський режим загрожує всій демократичній моделі світу, так само як раніше загрожувало існування Адольфа Гітлера.

Про це глава української розвідки України заявив у Телеграм-каналі ГУР України.

"США дають чітко зрозуміти, що гітлерівський нацизм і путінський рашизм — це однакові ракові пухлини, боротьба з якими, як і раніше, повинна спиратися на мобілізацію безпрецедентних ресурсів", — додав Буданов.

Глава ГУР України вважає, що ленд-ліз для України має велике символічне значення, адже вперше цю програму використали задля знищення гітлерівського нацизму. І тепер дуже важливо, щоби цей проект підтримала Палата представників.

Нагадаємо, в американському Конгресі вже зверталися до американського президента з проханням надати Україні не просто більше зброї, а нові види озброєння, серед яких ракети "земля-повітря". "Телеграф" розібрався, як виглядатиме ленд-ліз для України. І чи доведеться за нього платити.

Теги:
#США #Ленд-ліз #Розвідка України
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