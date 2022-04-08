Укр

Глава украинской разведки объяснил, что для нас значит ленд-лиз от США

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Глава украинской разведки объяснил, что для нас значит ленд-лиз от США Новость обновлена 08 апреля 2022, 15:48

Буданов считает, что сам факт существования путина угрожает мировой демократии

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов считает, что решение США о ленд-лизе для Украины означает, что путинский режим угрожает всей демократической модели мира, так же как раньше угрожало существование Адольфа Гитлера.

Об этом глава украинской разведки Украины заявил в Телеграм-канале ГУР Украины.

"США дают четко понять, что гитлеровский нацизм и путинский рашизм – это одинаковые раковые опухоли, борьба с которыми по-прежнему должна опираться на мобилизацию беспрецедентных ресурсов", — добавил Буданов.

Глава ГУР Украины считает, что ленд-лиз для Украины имеет большое символическое значение, ведь впервые эта программа была использована ради уничтожения гитлеровского нацизма. И теперь очень важно, чтобы этот проект поддержала Палата представителей.

Напомним, в американском Конгрессе уже обращались к американскому президенту с просьбой предоставить Украине не просто больше оружия, а новые виды вооружения, среди которых ракеты "земля-воздух". "Телеграф" разобрался, как будет выглядеть ленд-лиз для Украины.и придется ли за него платить.

Теги:
#США #Ленд-лиз #Разведка Украины
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