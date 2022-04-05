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Блінкен зробив тривожну заяву про війну, а в Конгресі закликають дати Україні літаки та потужні ракети

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Ракети "земля – повітря" Новина оновлена 05 квітня 2022, 08:16
Ракети "земля – повітря"

Нові види озброєння Україні допомогли б

У США, де заговорили про нові санкції після звірств росії у Бучі, десятки конгресменів вимагають надати Україні більше зброї. Водночас держсекретар Ентоні Блінкен попередив громадян, що ера, що почалася після закінчення холодної війни, закінчилася.

Він у своїй промові на відкритті погруддя свого попередника зупинився на темі України, зазначивши, що перед Заходом на чолі зі США стоїть складне завдання. "Ми всі знаємо, що вітер війни сильно дме в Україні, де громадяни докладають героїчних зусиль, щоб зберегти свою незалежність. Захист їхніх свобод, а також забезпечення того, щоб насильство не поширилося — щоб ми не спровокували ще щось — дійсно важке завдання", — сказав Блінкен.

Чому росії не виграти війну проти України?

Окрім закінчення періоду після холодної війни, Блінкен відзначив не лише напад росії на Україну, але й репресії всередині країни-агресора та її загрози застосувати ядерну зброю.

На тлі таких настроїв в американському політикумі понад три десятки конгресменів із різних партій, за даними CNN, закликають президента США Джо Байдена надати Україні більше зброї, включаючи ракети класу "земля-повітря" великої дальності, винищувачі та протикорабельні ракети.

Також у запиті згадані постачання зенітних ракет Stinger, протитанкових ракет Javelin та безпілотників із більшою дальністю дії, щоб Україна успішніше захищалася від росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на зброю для України в США виділено ще 300 млн доларів.

Теги:
#США #Ракети #Ентоні Блінкен
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