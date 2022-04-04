США готують нові санкції проти росії через різанину в Бучі

Про нові санкції буде оголошено найближчими днями

Сполучені штати Америки мають намір розширити санкції проти росії після того, як у ЗМІ показали наслідки масових розстрілів у містах Київської області, які перебували під окупацією.

Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає The Washington Post.

"Оголошення про додаткові санкції можна чекати цього тижня", — сказав він і додав, що це питання обговорюється із союзниками.

Наголошується, що розмови про необхідність посилити економічний тиск на кремлівський режим активізувалися після того, як у Білому домі отримали інформацію про вбивства мирних громадян України у Бучі та інших містах.

Поки невідомо, які сектори економіки росії попадуть в санкційний список Заходу, проте видання зазначає, що в адміністрації президента США останнім часом приділяють особливу увагу пошуку лазівок, які можуть бути використані кремлем для обходу вже введених обмежень.

Як повідомлялося раніше, генпрокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що найбільша кількість убитих мирних українців у Київській області може бути не у Бучі, а у Бородянці.