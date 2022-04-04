Укр

США готовят новые санкции против россии из-за резни в Буче

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Буча Новость обновлена 04 апреля 2022, 23:29
Буча

О новых санкциях будет объявлено в ближайшие дни

Соединенные штаты Америки намерены расширить санкции против россии после того, как в СМИ показали последствия массовых расстрелов в городах Киевской области, которые находились под оккупацией.

Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает The Washington Post.

"Объявление о дополнительных санкциях можно ждать на этой неделе", — сказал он и добавил, что этот вопрос обсуждается с союзниками.

Отмечается, что разговоры о необходимости усилить экономическое давление на кремлевский режим активизировались после того, как в Белом доме получили информацию об убийствах мирных граждан Украины в Буче и других городах.

Пока неизвестно, какие сектора экономики россии будут подвержены санкциям Запада, однако издание отмечает, что в администрации президента США в последнее время уделяют особое внимание поиску лазеек, которые могут быть использованы кремлем для обхода уже введенных ограничений.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что наибольшее количество убитых мирных украинцев в Киевской области может быть не в Буче, а в Бородянке.

Теги:
#Украина #США #Россия #Санкции #Буча
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