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В Киевской области нашли новый город-могилу — замученных и убитых россиянами украинцев может быть еще больше, чем в Буче

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Последствия "присутствия" россиян в Бородянке Новость обновлена 04 апреля 2022, 19:33
Последствия "присутствия" россиян в Бородянке

Об этом городе власти будут говорить отдельно.

Российские оккупанты совершали настоящий геноцид украинского народа в Киевской области, отдельные населенные пункты которой оккупировали в первые дни войны. Цинические преступления россиян зафиксировали в Буче, где сотни людей насиловали, расстреливали и переезжали танками. Однако в генпрокуратуре заявили, что гораздо больше жертв может быть в Бородянке.

Об этом в понедельник, 4 апреля, в эфире телемарафона сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, в Бородянке в отношении жертв ситуация может быть самой плохой, если учитывать всю Киевскую область.

"Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И отрабатываем Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть о чем говорить", — сообщила генпрокурор.

Напомним, что 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск. В Буче улицы города были полностью устланы телами мирных жителей, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги.

Кроме того, согласно заявлениям городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе были найдены братские могилы, в которых обнаружены тела не менее 280 человек.

При этом российская пропаганда уже начала придумывать собственное объяснение подобного засилья погибших украинцев, и оно удивительно цинично. Однако украинские власти делают все возможное, чтобы ни один виновный в страшных злодеяниях против нашего народа не избежал наказания.

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Война #Бородянка #Ирина Венедиктова
Последствия "присутствия" россиян в Бородянке
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В Киевской области нашли новый город-могилу — замученных и убитых россиянами украинцев может быть еще больше, чем в Буче
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