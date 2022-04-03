Убежать не получится: журналист объяснил, кто и как ответит за геноцид украинцев в Буче

Каждое преступление будет учтено и жестоко наказано

Украинский журналист Роман Цымбалюк объяснил, почему жесточайшие расстрелы мирных украинцев в Буче, Ирпене и других городах нашей страны не будут забыты или перевраны российской пропагандой. Прежде всего потому, что все номера воинских частей армии рф, которые находились в городах под Киевом, хорошо известны украинской власти. На днях все свидетельства об этом будут переданы в Гаагу.

Об этом журналист рассказал на своей Facebook-странице, пишет "Телеграф".

По его словам, никому из оккупантов не удастся скрыться или спокойно жить после совершенного над украинцами геноцида.

"Уже есть поимённый список командиров этих подразделений, их адреса в России, состав семей. Известны имена их жён и номера школ, в которые ходят их дети. Далее будут установлены личные данные всего офицерского состава — командиров батальонов, рот и взводов. Со всеми вытекающими для них последствиями", — объяснил Цымбалюк.

Также он подчеркнул, что Украина добьется, чтобы был составлен поименный список солдат, которые совершали зверства в Буче и других украинских городах и селах. По его словах, подобные преступление не имеют срока давности, поэтому наказание обязательно найдет своего "владельца".

При этом журналист намекнул, что ожидать лишь справедливого приговора Международного суда российским солдатам не стоит — кара может прийти не только от официальных органов.

Похожего мнения придерживается и политик Мустафа Найем, который выступает за создание специального подразделения в украинских спецслужбах, которые будут совершать справедливое возмездие за убитых украинцев. Брать пример Найем предлагает из Израиля, который проводил подобную операцию более двадцати лет.

Отметим, вместе с этим в россии уже заработала пропагандистская машина, которая выдает собственные версии появления трупов гражданских в городках под Киевом. По мнению российских журналистов, ВСУ выдают за жертв российского режима убитых во время комендантского часа жителей столицы.