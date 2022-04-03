Действовать как Израиль. Поддержу ликвидацию каждого офицера и солдата рф, которые принимали участие в войне - Мустафа Найем
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Общественный деятель и политик Мустафа Найем рассказал, как россияне должны ответить за все свои зверства в Украине
Гнев божий.
Так называлась почти двадцатилетняя операция израильской разведки по поиску и уничтожению террористов причастных к теракту на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.
Я поддержу, помогу и присоединюсь, если наши спецслужбы создадут группу по поиску и ликвидации каждого русского офицера и солдата, которые принимали участие в этой войне. Где бы они не скрывались. Без суда и следствия.
Кадры из Бучи и Ирпеня — это ад на земле, который устроили эти недолюди, упиваясь своей властью. Страшно даже представить, что сейчас происходит в других оккупированных городах.
Такое зло должно быть наказано.
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