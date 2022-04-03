Общественный деятель и политик Мустафа Найем рассказал, как россияне должны ответить за все свои зверства в Украине

Гнев божий.

Так называлась почти двадцатилетняя операция израильской разведки по поиску и уничтожению террористов причастных к теракту на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.

Я поддержу, помогу и присоединюсь, если наши спецслужбы создадут группу по поиску и ликвидации каждого русского офицера и солдата, которые принимали участие в этой войне. Где бы они не скрывались. Без суда и следствия.

Кадры из Бучи и Ирпеня — это ад на земле, который устроили эти недолюди, упиваясь своей властью. Страшно даже представить, что сейчас происходит в других оккупированных городах.

Такое зло должно быть наказано.