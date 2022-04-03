Укр

Действовать как Израиль. Поддержу ликвидацию каждого офицера и солдата рф, которые принимали участие в войне - Мустафа Найем

Автор
Мустафа Найем Мустафа Найем
Дата публикации
Читати українською
Автор
2091
Россияне превратили многие города в руины Новость обновлена 03 апреля 2022, 09:29
Россияне превратили многие города в руины

Общественный деятель и политик Мустафа Найем рассказал, как россияне должны ответить за все свои зверства в Украине

Гнев божий.

Так называлась почти двадцатилетняя операция израильской разведки по поиску и уничтожению террористов причастных к теракту на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.

Я поддержу, помогу и присоединюсь, если наши спецслужбы создадут группу по поиску и ликвидации каждого русского офицера и солдата, которые принимали участие в этой войне. Где бы они не скрывались. Без суда и следствия.

Кадры из Бучи и Ирпеня — это ад на земле, который устроили эти недолюди, упиваясь своей властью. Страшно даже представить, что сейчас происходит в других оккупированных городах.

Такое зло должно быть наказано.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Преступления #Мустафа Найем #Армия РФ
Ярослав Качиньский
Новости Европы
Польша сделала неприятное для россии заявление о ядерном оружии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ярослав Качиньский
Польша сделала неприятное для россии заявление о ядерном оружии
Дата публикации
Категория
росвойска отводят в Беларусь и россию, но часть из них уничтожают
россия изменила главную цель войны в Украине: свежие карты боев
Дата публикации
Категория
Владимир Мединский и Давид Арахамия на переговорах в Стамбуле
Мединский ответил Арахамии по поводу прогресса на переговорах
Дата публикации
Категория
Буча
В Британии ошеломлены зверствами российских оккупантов в Буче
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 3 апреля
Война — день 39: Киевская область освобождена от оккупантов, но россия продолжает наносить ракетные удары