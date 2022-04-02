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Киевскую область освободили от российских оккупантов: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Киевская область после освобождения от россиян Новость обновлена 02 апреля 2022, 21:09
Киевская область после освобождения от россиян

Всю Киевщину освободили от оккупантов

Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск.

Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр в своем Фейсбук.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область — освобождены от захватчика", — сообщила она.

Тем временем пресс-служба Генштаба ВСУ в своем Фейсбук поделилась кадрами того, как выглядят освобожденные населенные пункты, которые находились под оккупацией сил противника.

Как сообщалось ранее, о том, что оккупанты были выбиты из Ирпеня стало известно 28 марта от городского мера Александра Маркушина.

В Ирпене удалось побывать фотокорреспонденту "Телеграфа", который показал, во что превратился некогда красивый город, после того, как туда пришел "русский мир".

Стоит отметить, что даже после освобождения населенных пунктов в Киевской и других областях, возвращаться туда мирным жителям пока не рекомендуют, поскольку оккупанты во время отступления оставили там огромное количество мин и растяжек. По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне заминировали все, что могли, включая поля, дома, транспортные средства и даже трупы.

Теги:
#Киевская область #Ирпень #Буча #Гостомель
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