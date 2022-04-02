Город-красавец стерли в руины, на улицах трупы и техника: как выглядит Ирпень после ухода оккупантов (фоторепортаж)

Россияне продолжают отводить войска с севера Киевской области

После упорных боев 28 марта ВСУ освободили Ирпень Киевской области. Даже после ухода из города российские войска еще двое суток били по нему из артиллерии.

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Там, где строились жилые комплексы, гуляли дети, росли деревья и цветы теперь выжженная земля, разрушенные дома, трупы людей и животных. Все это с собой принесли "освободители", которые вторглись в Украину 24 февраля 2022 года.

До войны в этом живописном пригороде Киева проживало около 70 тысяч человек. Сейчас осталось не больше 3,5 тысячи.

Мэр города Александр Маркушин сообщил, что в город пока нельзя возвращаться: помимо заминированной оккупантами территории там сильно пострадала критическая инфраструктура — разрушено примерно 50% города.

Фотокорреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову удалось побывать в городе-герое и показать, как выглядит сейчас освобожденный от российских захватчиков Ирпень.

Картина, которую здесь видишь, ужасает. Город разрушен, везде дым, разбитые дороги и дома, трупы людей, сожжённая техника оккупантов.

Дорога, ведущая в город, здесь шли тяжелый бои

Так выглядят последствия "русского мира"

Кафе полностью уничтожено

В домах могут оставаться люди, которые не успели покинуть город до прихода оккупантов. В основном не смогли выехать пожилые люди.

Каждый второй дом в городе разрушен

Сейчас в Ирпене осталось не больше 3,5 тысяч

На дорогах сожженные автомобили

В городе множество разбитый машин

Элитные жилые комплексы обстреляны. Все окна выбиты. Улицы превратились в руины.

Часть жителей эвакуировалась

Улицы разбиты техникой и вражескими снарядами

Так выглядит одно из центральных зданий в городе

Последствия обстрелов российских войск - разрушен целый район города

Частный сектор также пострадал. Дома стоят обгоревшие, во дворах разрушены постройки и заборы.

Оккупанты били по жилым кварталам города

Дом требует капитального восстановления

В окрестностях города также шли бои. Обстреляли ближайшие села.

Техникой и обстрелами повредили дороги и остановки

Так выглядят магазины в Ирпене. В результате обстрела в супермаркете "АТБ" выбиты все стекла, поломаны двери и разбиты перекрытия.

Магазин "АТБ"

По данным МВД, оккупанты заминировали социальные объекты города

В настоящее время город полностью зачищен от оккупантов, следом освободили Бучу и Ворзель, но обстрелы продолжаются, слышны взрывы.

Также в Ирпене немало неразорвавшихся снарядов и мин. Сожжённая техника оккупантов свидетельствует о том, что в городе шли тяжелые бои. В настоящее время правоохранители и спасатели зачищают город от взрывчатки.

В городе еще много не разорвавшихся снарядов

Сожженная техника российских войск

Сожженная техника российских войск

На улицах почти нет гражданских людей. Удалось лишь встретить мужчину, который выгуливал двух собак. Он рассказал, что пришел сюда из Бучи, посмотреть на город после оккупации.

Мужчина выгуливает собак

Фото и видео: Ян Доброносов

Отметим, что добраться до Киева и установить контроль над столицей оккупантам так и не удалось. Главная цель российских войска не достигнута.

В то же время от русских фашистов продолжают страдают другие города Украины. Противник продолжает обстреливать Мариуполь, Харьков, Чернигов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядит пострадавший от рук оккупантов Мариуполь с воздуха и как изменилась центральная улица города.